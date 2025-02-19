رئيس الوزراء: تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية شاملة لتطوير منطقة وسط البلد

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم مناقشة الفرص الاستثمارية في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر ووسط البلد، باعتبارها مناطق واعدة لطرح مشروعات سياحية وعقارية ضمن جهود تعزيز تصدير العقار.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تكليف مكتب استشاري بوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد، والتي تضم العديد من المنشآت والوحدات التي أخلتها الدولة بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أصبح صندوق مصر السيادي هو الجهة المالكة لهذه الأصول والعقارات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن العديد من الكيانات الاستثمارية، سواء المحلية أو الدولية، أبدت اهتمامًا بالمشاركة في تنمية المنطقة.

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