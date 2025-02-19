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فقدنا 7 مليارات دولار.. مدبولي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب

04:46 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب-عمرو صالح:


كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حجم الفاقد من عائد قناة السويس بسبب الحرب وأحداث البحر الأحمر.


وقال مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن أحدث البحر الأحمر تسببت في فقد 7 مليارات دولارات من العائد الكلي لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات لتعويض المبلغ المفقود.


وتطرق مدبولي للحديث عن الدين الخارجي قائلا: "إن الحكومة تستهدف وضع حد أقصى له مشيرًا إلى أنه شهد تراجعا خلال السنوات الأخيرة من 168 مليار دولار لـ150 مليار دولار.


وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستعلن عن مشروعات ومحفزات تتعلق بريادة الأعمال سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل وذلك في إطار تشجيع النهوض بمختلف المجالات وعلى رأسها الحرف اليدوية وسبل تصديرها للخارج.



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الدكتور مصطفى مدبولي قناة السويس البحر الأحمر
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