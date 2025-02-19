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مدبولي: كرواتيا ترغب في جذب العمالة المصرية "المصري من أفضل 10 عمالة عالميًّا"

04:06 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل لقائه أندريه بلينكوفيتش، رئيس الوزراء الكرواتي، خلال الأيام القليلة الماضية .

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الكرواتي أكد أن بلاده لديها رغبة في اجتذاب العمالة المصرية، مؤكدًا أن العامل المصري يعد من أفضل 10 عمالة في العالم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في مصر تراجعت بنسبة 6.4% خلال الربع الرابع من 2024 .

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء الكرواتي تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وحرب غزة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الكرواتي العمالة المصرية
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