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زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة

04:05 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية التي سيتم تطبيقها خلال العام الجديد ستشمل زيادات لبرنامج تكافل وكرامة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، سيكون هناك زيادة في المرتبات بدءًا من العام المالي الجديد، وندرس حاليًا التبكير ببعض الزيادات فيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الانتهاء من الحزمة الاجتماعية.

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الدكتور مصطفى مدبولي زيادة المرتبات والمعاشات الحزمة الاجتماعية
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مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
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