زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية التي سيتم تطبيقها خلال العام الجديد ستشمل زيادات لبرنامج تكافل وكرامة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، سيكون هناك زيادة في المرتبات بدءًا من العام المالي الجديد، وندرس حاليًا التبكير ببعض الزيادات فيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الانتهاء من الحزمة الاجتماعية.

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