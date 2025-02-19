راتب أكثر من مليون جنيه.. جهة حكومية تُعلن عن فرص عمل في الإمارات- التفاصيل كاملة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 140 فرصة عمل للكوادر المصرية من الأطباء والممرضين من الجنسين، وذلك للعمل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى كبرى المؤسسات الطبية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح "جبران"، أن فرص العمل في الإمارات تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، نجح في توفير هذه الفرص الوظيفية.

التخصصات المطلوبة والرواتب

الأطباء (59 وظيفة) في التخصصات التالية:

الرعاية الحرجة، التخدير الطبي، الطوارئ، الجراحة، طب الأطفال، طب التوليد، وأمراض النساء.

تتراوح الرواتب الشهرية بين 55,000 إلى 95,000 درهم إماراتي "ما يعادل مليون وثلاثمائة وتسعة ألفاً وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيه مصري

" .

المهن الطبية المساعدة (36 وظيفة) في التخصصات التالية:

العلاج الطبيعي، الأشعة، الأسنان، الصيدلة، العيون، التغذية، إعادة التأهيل، علاج النطق واللغة، التخدير.

تتراوح الرواتب الشهرية بين 10,200 إلى 32,000 درهم إماراتي.

التمريض (45 وظيفة) للممرضين والممرضات من الجنسين.

تتراوح الرواتب الشهرية بين 7,800 إلى 15,000 درهم إماراتي.

شروط التقديم والمزايا

من جانبها، دعت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، الكوادر التي تنطبق عليها الشروط إلى تقديم السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني للتقديم في فرص عمل الإمارات:اضغط هنا

وأوضحت "أحمد"، أن موعد التقديم على فرص عمل الإمارات يكون من اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 ولمدة 10 أيام.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الراتب يشمل السكن والمواصلات، كما توفر المستشفى تأمينًا طبيًا وفقًا للنظام المعمول به في الإمارات، وتبلغ مدة التعاقد 3 سنوات، مع توفير تذكرة السفر والفحص الطبي على نفقة المستشفى.

كما أكدت أن هناك فرص تدريب مستمرة خلال فترة التعاقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، والتي تشمل:

شهر عن أول 3 سنوات من العمل.

شهر ونصف عن باقي فترة العمل.

وأشارت إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة تتوافق مع المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة (PQR 2022).

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