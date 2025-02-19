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صور.. دخول قافلة مساعدات محافظة القاهرة إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح

02:01 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    قافلة مساعدات
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    قافلة مساعدات
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كتب- محمد نصار:

وصلت قافلة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها محافظة القاهرة لدعم أهالينا في غزة إلى معبر رفح الجانب الفلسطيني.

تأتي هذه القافلة ضمن المرحلة الأولى من أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة أطلقتها الدولة المصرية من محافظات مصر انطلقت يوم السبت الماضي من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، وتضم قافلة محافظة القاهرة 35 شاحنة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع جامعة الأزهر، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني تحمل المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هذه القافلة تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بدورها الإنساني والتاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن دعم غزة هو واجب إنساني ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

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قافلة مساعدات معبر رفح الجانب الفلسطيني
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