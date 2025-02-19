"المركزي لمتبقيات المبيدات" يستقبل وفد مبعوثين من 12 دولة إفريقية -تفاصيل اللقاء

كتب- مصراوي:

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، وفدًا يضم 23 مبعوثًا يمثلون 12 دولة إفريقية؛ للتعرف على الخدمات والأنشطة التي يقدمها المعمل.

وقالت الدكتور هند عبد اللاه، مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية؛ لتقديم الدعم الفني والإرشادي لجميع العاملين في القطاع الزراعي وسلامة الغذاء ودعم الدول الإفريقية الشقيقة، لافتةً إلى أن تلك الزيارة جاءت بالتنسيق مع الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارحية، في إطار التعاون بين المركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، لتنفيذ برنامج تدريبي حول "المكافحة المتكاملة للآفات" لممثلي الدول الإفريقية.

وأضافت مدير العمل أن المتدربين تفقدوا أقسام المعمل المختلفة؛ للتعرف على دوره وأهدافه وآلياته، وما يقدمه من خدمات في تطوير وتعظيم التعامل مع متبقيات المبيدات وملوثات الأغذية، باعتبار المعمل أحد أهم المعامل الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تم إنشاؤه منذ عام 1995، بهدف مراقبة الصادرات والواردات والأسواق المحلية للمنتجات الزراعية.

وأكدت عبد اللاه أن المعمل أيضًا يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ برامج تدريب دولية لمتخصصين في مجال سلامة الغذاء من الدول الإفريقية بشكل سنوي؛ من خلال مركز التدريب التابع للمعمل، مما يُسهم في نقل وتبادل الخبرات للمتخصصين بهذه الدول.

ويضم الوفد الذي استقبله المعمل مبعوثين من دول: أنجولا، بوركينا فاسو، الكونجو، جيبوتي، ليبريا، غينيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، السنغال، الصومال، وتوجو، ضمن تنفيذ البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لهؤلاء المبعوثين من خلال المركز الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية.