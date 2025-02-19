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الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

01:19 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب-عمرو صالح:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاسبانى بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

واستقبل رئيس الوزراء الاسبانى بيدرو سانشيز الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مقر الحكومة الإسبانية

ويجري الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، ثاني أيام زيارته الرسمية الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، نشاطا مكثفًا، حيث يلتقي الرئيس اليوم الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، فضلا عن اجتماعه بعدد من رجال الأعمال الأسبان.

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