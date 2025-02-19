وزير الزراعة يستقبل المدير الإقليمي لـ"الإيفاد" لبحث سبل التعاون المشترك

كتب- مصراوي:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات دعم صغار المزارعين والتنمية الريفية.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد وزير الزراعة قوة وتميز علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة؛ لدعم صغار المزارعين وتنمية الريف المصري، وتنمية مهارات المرأة الريفية بالقرى المستهدفة.

وأشار فاروق إلى أن مصر قد شهدت مؤخرًا نهضة زراعية غير مسبوقة؛ من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية التنموية العملاقة، والتي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعميق الدور المصري؛ لدعم الأشقاء من الدول الإفريقية والدول العربية ونقل الخبرات إليها، وتحقيق التكامل والتنمية في المجال الزراعي.

وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون المشترك بين مصر و"الإيفاد" بزيادة الدورات والمنح التدريبية التي تقدمها مصر للمتخصصين من الدول الإفريقية في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي؛ بحيث يتم نقل الخبرة من خلال هؤلاء المتدربين إلى بلدانهم، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع دول القارة، وتحقيق الأمن الغذائي بها.

وأشاد تلاحيق بالتعاون البناء والمثمر مع مصر، مشيرًا إلى أن المشروعات المنفذة في مصر تحقق الرؤية المستهدفة منها، والمتمثلة في تغيير وجه الحياة للمستفيدين، ورفع مستوى معيشتهم وتنمية الريف.

وبحث الجانبان أيضًا إمكانية التوسع في الاستثمارات، وجذب المستثمرين في المجال الزراعي، وإشراك القطاع الخاص، ومنح التمويلات الميسرة لدعم مشروعات صغار المزارعين، فضلًا عن مناقشة آلية تكثيف التعاون مع الدول الإفريقية، وما جاء في توصيات مجلس المحافظين الذي عقد في دورته الثامنة والأربعين، في روما، وإمكانات التعاون من خلال المزارع المصرية النموذجية المشتركة في الدول الإفريقية والبدء بنموذج بدولتَي أوغندا وزامبيا.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل يتم إشراك القطاع الخاص بها؛ للوقوف على آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين، لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.