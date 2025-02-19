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برلماني: تراجع مخطط التهجير دليل نجاح دور مصر والدول العربية في إعادة إعمار غزة

12:56 م الأربعاء 19 فبراير 2025

غزة

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كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن هناك العديد من التطورات الرئيسية ذات مؤشرات ودلالات سياسية جديدة في ملف القضية الفلسطينية؛ في مقدمتها تراجع وإفشال مخطط التهجير لصالح مشروع إعادة إعمار غزة، وهو ما بدا واضحًا في النقاشات حول تنفيذ البروتوكول الإنساني لإدخال المساعدات والمعدات رغم تململ الجانب الإسرائيلي خلال الأسبوعَين الماضيَين.

واعتبر المنزلاوي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الجهود المصرية والعربية في إعادة إعمار قطاع غزة بمثابة دليل قاطع على نجاح الجهود المصرية والعربية الكبيرة في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدور العربي الفاعل، خصوصًا المصري، كان مؤثرًا في هذه التطورات؛ حيث لعبت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دورًا محوريًّا كوسيط أساسي وفاعل في مفاوضات وقف إطلاق النار وكدولة عربية مؤثرة في القمم العربية التي تدفع باتجاه حلول سياسية وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى الدور المصري الفاعل والناجح في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، تحضيرًا لمرحلة ما بعد الحرب.

ووجه المهندس محمد المنزلاوي تحية قلبية إلى الشعب الفلسطيني البطل والصامد على أرضه ورفضه وبشكل قاطع وحاسم كل محاولات التهجير من أرضهم، مطالبًا المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته الإسراع في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني؛ حتى يتحقق حلمه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

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غزة إعادة إعمار غزة المهندس محمد المنزلاوى
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