وزير الصحة يستعرض إنجازات "منظومة الغسيل الكلوي": 2 مليون جلسة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن ملف الصحة يُعد أحد أولويات القيادة السياسية، فقد حظي ملف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بالاهتمام المطلق كأحد أهم استحقاقات المواطنين، مضيفًا أن من الضرورة المُلحة مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى، وتقديم خدمة صحية جيدة للمجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى في نسخته الـ43 لعام 2025، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ولفيف من أبرز أطباء وجراحي أمراض وزراعة الكلى بمصر، وذلك بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، متقدمًا بالتهنئة والتقدير للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى على هذا المؤتمر المثمر الذي يُعد منصة علمية هامة، والذي يُقام في الفترة من 18 حتى 21 فبراير 2025.

عبدالغفار: لا بد من التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه الملف الصحي

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنه لا بد من التكاتف بين الجهات الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني للتعاون معًا لمواجهة التحديات التي تواجه الملف الصحي، ومنها التحديات الاقتصادية لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الكلى.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار جهود الدولة في توفير حلول بناءة تضمن استمرار توفير احتياجات منظومة الرعاية الصحية في مصر لإحداث تنمية حقيقية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. لذا، فإن إطلاق منصة "Nephro Misr" نيفرو مصر في أبريل 2024 يعكس الالتزام بتحويل منظومة الغسيل الكلوي في مصر إلى منظومة رقمية متكاملة، تخدم آلاف المرضى سنويًا بجودة وفعالية، وتضمن حسن استخدام الموارد واستدامتها لتغطية احتياجات جميع مرضى الغسيل الكلوي في مصر.

وتابع أن هذه الخطوة تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة لمرضى الغسيل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، سواء العامة أو الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية من خلال حوكمة وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية المطلوبة طبقًا لاحتياجات المرضى.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات منظومة الغسيل الكلوي الرقمية منذ إطلاقها، حيث تم تنفيذ 2 مليون جلسة غسيل كلوي بمعدل 11 جلسة لكل مريض شهريًا، وتقديم الخدمة إلى 51 ألف مريض، بالإضافة إلى 3 آلاف و100 مريض تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا عن استخدام 18 ألف ماكينة غسيل كلوي بمعدل 2.7 مريض لكل ماكينة، معلنًا أن هذه الإحصائيات تُعد تفوقًا على المعدلات العالمية، وكذلك حوكمة استخدام مليون و565 ألف مستلزم طبي بكفاءة عالية.

وأكد أنه إيمانًا بأهمية الرقابة والجودة في الرعاية الصحية، فقد تم تصميم المنظومة لتتيح بثًا مباشرًا لكل جلسة غسيل كلوي، بدءًا من استلام المستلزمات والمسح الضوئي لها، مرورًا بمسح الماكينة وتقنية التعرف على الوجه لبدء الجلسة. كما تتيح المنظومة الدخول عبر نظامي Android وiOS، مما يضمن سهولة استخدامها من أي مكان.

وأضاف "عبدالغفار" أنه حرصًا على تحقيق الأهداف المنشودة، تركز المنظومة على إدارة المستلزمات الطبية بفعالية، ومكافحة العدوى وفقًا لأعلى المعايير، مع الرقابة المستمرة والحوكمة لتحقيق الشفافية والجودة والتوفير في النفقات، حيث تم رصد توفير يعادل 24% من التكاليف المباشرة. وإعمالًا بمبادئ الحوكمة والشفافية، فقد تم تقييم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، سواء كانت حكومية أو تابعة لجمعيات أهلية أو خاصة، لضمان جودة الأداء وتقييم العمل قبل وبعد تطبيق المنظومة للتأكد من تحقيق المستهدف.

إدخال نظام التسجيل الطبي الإحصائي الكامل لمرضى الغسيل الكلوي

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء أنه في إطار خطة الدولة الطموحة بمنظومة الغسيل الكلوي، سيتم إدخال نظام التسجيل الطبي الإحصائي الكامل لمرضى الغسيل الكلوي في المرحلة القادمة، مما يعزز من قدرة النظام على توفير بيانات دقيقة وشاملة تسهم في اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بتقديم الشكر والتقدير لكافة الحضور، متطلعًا إلى أن تتخذ جميع الكوادر دورًا فعالًا وتسهم في تخفيف حدة الأعباء عن كاهل المرضى من خلال نقل الخبرات. كما أعرب عن أمله في أن تثمر هذه الجهود عن إجراءات وضوابط تساهم في ضبط مجال زراعة الأعضاء وتنظيم العمل به.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن الرفاعي، أستاذ أمراض الباطنة والكلى ورئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 40 جلسة علمية تناقش ترصد أمراض الكلى في مصر والعالم، والأمراض المسببة للفشل الكلوي وكيفية الوقاية منها، وطرق العلاج ومنع الإصابة، بالإضافة إلى التعريف بأمراض الكلى الناتجة عن السكري وطرق الوقاية منها. كما يتطرق المؤتمر إلى ملف زراعة الكلى وتطوير العمل لزيادة عدد المستفيدين، وطرق العلاج الحديثة، ومعالجة المضاعفات، مع تكثيف التوعية المجتمعية حول أهمية التبرع بالأعضاء ودوره في إنقاذ حياة المرضى.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم عدد من الرموز البارزين في ملف أمراض وزراعة الكلى بمصر والدول المختلفة، نظرًا لإسهاماتهم وجهودهم المبذولة في هذا المجال الهام. كما تم تكريم أفضل مراكز للغسيل الكلوي العامة والخاصة والجمعيات الخيرية، إضافة إلى تكريم المسؤولين عنها على مستوى الجمهورية.