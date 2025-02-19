رئيس سلامة الغذاء: التعاون مع مؤسسة حياة كريمة خطوة لدعم مأمونية حلقة تداول الغذاء

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي كخطوة هامة ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية لدعم مأمونية حلقة تداول الغذاء بالإضافة لطبيعة تواجد وانتشار المؤسسة بكافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن التعاون سيشمل العديد من المجالات يأتي في مقدمتها تدريب العاملين في القطاع الغذائي بالمؤسسة على كيفية التعامل مع الطعام بشكل آمن وهو ما سيكون له أثراً إيجابيًا على نشر وتعميم ثقافة التقليل والحد من ظاهرة إهدار الطعام في المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بروتوكول لتعزيز التعاون المشترك بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن البروتوكول تضمن العديد من أوجه التعاون بين الطرفين والتي تدعم دور الهيئة في كل ما يتعلق بمنظومة تداول الغذاء من خلال المؤسسة، وكذا العمل على اعتماد أول نموذج للمطابخ المركزية بالجمهورية التي ستعتمدها الهيئة بعد استكمالها لاشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة الفعالة والدائمة في القوافل التنموية للمؤسسة.

كما أكد الهوبي على سعي الهيئة بدورها إلى الارتقاء بثقافة سلامة الغذاء ومأمونيته للمواطن المصرى من خلال إحكام الرقابة على كافة حلقات سلسلة انتاج وتداول الغذاء، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة المستهلك ويعزز الثقة في منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.

وأشار الهوبي إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامته، ومن هذا المنطلق جاء هذا التعاون مع مؤسسة حياة كريمة كونها مؤسسة تنموية تهدف إلى دعم المواطن المصري والعمل على ضمان حقه في العيش الكريم وتمتعه بصحة جيدة.

وأوضح أن أحد أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية رفع توعية المستهلكين والمصنعين باشتراطات ومبادئ الهيئة التي تهدف الى ضمان جودة وسلامة الغذاء للوصول لتحقيق هدف الدولة في توفير غذاء صحي، آمن، مستدام.

ومن جانبها .. أكدت الدكتورة عهود وافى أن التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يأتي في إطار دور مؤسسة حياة كريمة بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مع ضمان مأمونيته واستدامته مما يسهم في حماية صحة المواطن المصري وكذلك لرفع كفاءة القدرات البشرية العاملة في المؤسسة للوصول الى اعلى درجات الامتثال لاشتراطات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء في كل مراحل الامداد الغذائي بالمؤسسة .

وأضافت أن الدور التشاركي بين مؤسسة حياة كريمة والهيئة سيمتد لمشاركة الهيئة في أنشطة المؤسسة المختلفة من قوافل ومشاريع مستدامة في العديد من المحافظات المصرية لدعم البرامج التوعوية للأسر فيما يتعلق بآلية توفير غذاء آمن وصحي للأطفال.

وأوضحت أن دور الهيئة سيكون فاعلاً مع مؤسسة حياة كريمة بمبادرة (نقط نور) والتي تستهدف العمل على تطوير سبع قرى بشكل نموذجي شامل، منها توفير الغذاء الآمن لأطفال المدارس والحضانات بتلك القرى، وكذا المساهمة في انشاء مطبخ مركزي في إطار برامج تمكين المرأة بالقرى ستقوم الهيئة بتدريب هؤلاء السيدات بهدف رفع وزيادة درايتهم والمامهم بضوابط ومعايير سلامة الغذاء لضمان انتاج غذاء سليم وآمن.

ولفتت إلى أنه في إطار جهود المؤسسة لضمان توفير لحوم آمنة للمواطنين من خلال منافذ بيع اللحوم المنتشرة بالمحافظات ستتعاون المؤسسة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على وضع آلية لمراقبة هذه المنافذ للتأكد من مدى التزامها باشتراطات الهيئة في عمليات البيع والتخزين مما سيدعم ويساهم في زيادة ثقة المستهلك في المنتج المتداول بهذه المنافذ.

