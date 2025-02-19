حالة الطقس.. تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت هيئة العامة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل موجة البرد المقبلة والتي تبدأ خلال ساعات من الآن.

وقالت منار غانم عضو المكتب الاعلامي للهيئة، إنه اعتبارا من الخميس تبدأ درجات الحرارة في التراجع على معظم الأنحاء، لافتة إلى أن الحرارة ستتراجع 6 درجات على الأقل، لتسجل 16 درجة على القاهرة.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال موجة البرد التي تبدأ بداية من الخميس وتزداد مع مطلع الأسبوع المقبل، ونشهد تراجعا للحرارة ووجود رياح على أغلب المناطق مما يساعد في الإحساس بالبرودة أكثر.

وتابعت: تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل والساعات الأزلي من الصباح الباكر والتي تصل لـ8 درجات على القاهرة وتكون أقل من ذلك على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة.

وأوضحت: يوجد أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري وتكون متوسطة إلى خفيفة.