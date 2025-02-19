النقل تُعلن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الخفيف في رمضان- تفاصيل



كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بمناسبة حلول شهر رمضان، وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم، تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الـ3 بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT، مع بدء أول أيام شهر رمضان.

ووفقا لبيان وزارة النقل والمواصلات، فإن تعديل المواعيد جاءت كالآتي:

أولا: الخط الأول والثاني للمترو:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات: "حلوان - المرج الجديدة"، الساعة ٥:١٥ صباحا، وقيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات: "شبرا الخيمة- المنيب" الساعة ٥:١٥ صباحًا، وقيام أخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحا.

- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- أخر قطار يٌغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:٢٠ صباحًا.

ووفقا للوزارة، فإنه سيتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

ثانيا: الخط الثالث للمترو:

- تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة في حوالي الساعة ٢:٠٠ صباحًا بدلا من ١:٠٠ صباحًا.

- قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٥:١٥ صباحًا.

- قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحًا.

- قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحًا.

- قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحًا.

- قيام أخر قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٠٦ صباحًا.

- قيام أخر قطار من عدلي منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٠٢ صباحًا.

- قيام أخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٦ صباحًا.

- قيام أخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٣ صباحا .

- انتهاء الربط مع الخط الأول في محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٥ صباحًا، واتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤١ صباحا.

- انتهاء الربط مع الخط الثاني في محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٠ صباحًا، واتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤٥ صباحًا.

ثالثا: القطار الكهربائي LRT

- قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة ٦:٠٠ صباحًا.

- قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه العبور الجديدة "المعرفة" الساعة ٦:١٥ صباحًا.

- قيام أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور الساعة ٦:٠٥ صباحًا.

- قيام أول قطار من العبور الجديدة "المعرفة" اتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٥٧ صباحًا.

- قيام أول قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور الساعة اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:٥٦ صباحا.

- قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ ، الساعة ٨:٠٠ صباحًا.

- قيام أخر قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة ١١:٠٥ مساء.

- قيام أخر قطار من عدلي منصور اتجاه بدر الساعة ١١:٣٠ مساء .

- قيام أخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور الساعة ١١:٠٥ مساء.

- قيام أخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر الساعة ١١:٣٧ مساء.

- قيام أخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) اتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٣ مساء.

- قيام أخر قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور الساعة ١١:٢٦ مساء.