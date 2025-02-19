للحوامل.. أدوية قد تشكل خطرًا على الجنين

كتب - أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة توخي الحذر عند استخدام بعض الأدوية خلال فترة الحمل، مشددة على أهمية استشارة الطبيب لتجنب المخاطر المحتملة على صحة الأم والجنين.

وأوضحت الهيئة أن هناك عدة أنواع من الأدوية تستدعي المتابعة الطبية الدقيقة، من بينها:

-بعض أدوية الضغط والكولستيرول: يجب استشارة الطبيب بشأنها إذا تم التخطيط للحمل.

-أدوية الصرع: يجب المتابعة الدقيقة مع الطبيب لاختيار بدائل علاجية لا تشكل خطرًا على الجنين وتتحكم في الأعراض بالشكل الأمثل.

-أدوية حب الشباب التي تحتوي على مواد مشتقة من فيتامين (أ) قد تسبب تشوهات للأجنة ويجب تجنب استخدامها أثناء الحمل، خاصةً الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم فيجب استشارة الطبيب.

-المضادات الحيوية: يجب استشارة الطبيب وتجنب المضادات الحيوية من مجموعات أمينو جلوكوسيد والسالفا أثناء الحمل.

-الأدوية العشبية: ليست كل العلاجات الطبيعية "الأدوية العشبية" آمنة أثناء الحمل، حيث قد لا تكون بعضها ذات جودة عالية وقد تحتوي على مواد أخرى، مثل الرصاص، قد تكون ضارة فيجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

ودعت هيئة الدواء المواطنين إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية للأدوية عبر مركز اليقظة الصيدلية لضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال الخط الساخن: 15301، أو البريد الإلكتروني اضغط هنا، أو عبر الرابط.. اضغط هنا