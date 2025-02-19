موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

وزير الكهرباء: نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة تصل إلى 42% عام 2030

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 24 فبراير 2025.

طقس الأربعاء

ومن المقرر أن يسود اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تسقط أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويكون الطقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الخميس

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

الطقس من الجمعة إلى الاثنين

موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.