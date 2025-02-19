نشاط مكثف للرئيس السيسي بإسبانيا اليوم.. ماذا يناقش؟

مدريد - أ ش أ:

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، ثاني أيام زيارته الرسمية الحالية لإسبانيا، نشاطا مكثفًا؛ حيث يلتقي الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، فضلا عن اجتماعه بعدد من رجال الأعمال الأسبان.

ومن المنتظر أن يشهد الرئيس السيسي، الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

ويستهل الرئيس السيسي، نشاطه صباح اليوم، بالتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة؛ حيث يكون في استقباله بيدرو سانشيز رئيس الحكومة، وسيتم التقاط صورة تذكارية بالمدخل الرئيسي لمقر رئاسة الحكومة.

وتعقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، من بينها: الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي والفني، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

ويتوجه الرئيس السيسي - عقب ذلك - إلى القصر الملكي؛ حيث يكون في استقباله الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات بين وفدي البلدين يعقبها صورة تذكارية ثلاثية تضم الرئيس السيسي ملك وملكة اسبانيا.

وعقب المباحثات؛ يقيم ملك وملكة إسبانيا مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي.

ومساء الأربعاء، يعقد الرئيس السيسي مائدة مستديرة بمقر اقامته مع مجموعة من رجال الأعمال الإسبان، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع الإسباني ورئيس غرفة التجارة الاسبانية و رئيس اتحاد منظمات الأعمال الإسباني.

وتكتسب زيارة الرئيس السيسي الحالية لإسبانيا أهمية خاصة؛ حيث تركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في شقها الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

كما تتطرق الزيارة إلى التنسيق مع أسبانيا - سياسيا - خاصة فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والوضع في منطقة الشرق الاوسط، مع الأخذ في الاعتبار مواقف إسبانيا الممتازة ازاء القضية الفلسطينية.

يرافق الرئيس السيسي - خلال الزيارة - وفد رسمي يضم وزراء: الخارجية والتعاون الدولي و الاستثمار.