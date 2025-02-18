فلسطينيون يشكرون مصر على دورها: "الشعب المصري صاحب واجب" (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

وجه عدد من الفلسطينيين الشكر للدولة المصرية والشعب المصري على دورهم في مساندة قطاع غزة.

وقامت اللجنة المصرية بتوزيع المساعدات على المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.

وبثت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا مصورًا من قطاع غزة، يرصد فرحة الشعب الفلسطيني بالمساعدات المصرية، والتي شملت مواد غذائية وبطاطين ومياه شرب وغيرها.

ووجه أحد المواطنين العائدين إلى شمال قطاع غزة، ويدعى "محمد"، الشكر للدولة المصرية، قائلًا: "شكرًا مصر، وتحيا مصر، وتحيا شعب مصر".

كما وجهت إحدى المواطنات الفلسطينيات الشكر للشعب المصري، قائلة: "دائمًا الشعب المصري صاحب واجب، ودائمًا منتبه لأهلنا في غزة وفلسطين".