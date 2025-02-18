متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مناقشات مدبولي ونظيره الأوكراني

كتبت - داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أبرز تفاصيل المناقشات التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ونظيره الأوكراني أندريه بلينكوفيتش.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك علاقة قوية بين البلدين، والحكومة المصرية تسعى لتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا.

وأكد أن هناك اهتمامًا بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل انضمامهما إلى عدد من التجمعات الإقليمية التي تفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك.

وأوضح أن مصر تسعى أيضًا لزيادة صادراتها إلى أوكرانيا، إضافة إلى التعاون في مجالات أخرى مثل السياحة، الاستثمار، والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة بين المسؤولين في البلدين كانت بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من التعاون المثمر، إضافة إلى تبادل الخبرات في إطار المصالح المشتركة.

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