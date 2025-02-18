اللجنة المصرية توزع المساعدات على الفلسطينيين العائدين لمنازلهم بشمال غزة -فيديو

القاهرة - مصراوي:

وزعت اللجنة المصرية، المساعدات على المواطنين العائدين إلى منازلهم شمال قطاع غزة، في إطار دور الدولة المصرية في دعم أهالي غزة، والذي لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اتفاق وقف إطلاق النار.

وعبّر الفلسطينيون عن شكرهم لمصر، قيادةً وشعبًا، على هذه المساعدات الإنسانية.

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