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اللجنة المصرية توزع المساعدات على الفلسطينيين العائدين لمنازلهم بشمال غزة -فيديو

11:09 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

اللجنة المصرية توزع المساعدات على الفلسطينيين

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القاهرة - مصراوي:

وزعت اللجنة المصرية، المساعدات على المواطنين العائدين إلى منازلهم شمال قطاع غزة، في إطار دور الدولة المصرية في دعم أهالي غزة، والذي لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اتفاق وقف إطلاق النار.

وعبّر الفلسطينيون عن شكرهم لمصر، قيادةً وشعبًا، على هذه المساعدات الإنسانية.

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الفلسطينيين العائدين لمنازلهم توزيع المساعدات على الفلسطينيي دعم أهالي غزة
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