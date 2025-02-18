رئيس تشاد يستقبل الفريق كامل الوزير ووفد الشركات المصرية

وزير الكهرباء: نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة تصل إلى 42% عام 2030

كتب- محمد نصار:

استقبل المشير محمد إدريس ديبي إنتو، رئيس جمهورية تشاد، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

رافق "الوزير" خلال الزيارة، السفير طارق يوسف، سفير مصر لدى تشاد، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، والمهندس علي عياد، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، إلى جانب المهندس سعيد محمود، رئيس شركة السعداء جروب، ممثلًا عن وفد شركات القطاع الخاص.

وأكد الرئيس التشادي، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر وتشاد، وتؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر وفتح تشاد أبوابها أمام التعاون في قطاعات متعددة، خاصة البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعية.

كما شدد على أهمية مشروع طريق "مصر – ليبيا – تشاد"، الذي يمثل محورًا استراتيجيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.

من جانبه، أعرب الفريق كامل الوزير، عن تقديره العميق لهذه الفرصة، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التشادي والشعب التشادي الشقيق.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي تضمنت مشاركة وفد يضم 23 من كبرى الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعية، دعمًا لجهود تشاد التنموية.

.أكد أن هذه الشركات تتمتع بخبرات واسعة وقدرة على تنفيذ مشروعات حيوية في إفريقيا، بما في ذلك مجالات الطاقة والصحة والزراعة والدواء.

كما شدد الوزير على أهمية مشروع الربط البري بين مصر وتشاد عبر ليبيا، مشيرًا إلى أن الطريق يتكون من ثلاثة قطاعات: الأول داخل الأراضي المصرية بطول 400 كم، والثاني في ليبيا بطول 390 كم، والثالث من الحدود التشادية إلى إبشا مرورًا بمدينة أم الجرس بطول 930 كم.

وأوضح أن الشركات المصرية بدأت تنفيذ القطاع الأول، بينما تم توقيع مذكرات تفاهم مع الحكومتين الليبية والتشادية لاستكمال الدراسات والتصميمات الخاصة بالقطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي، أكد الوزير استعداد مصر لدعم تشاد في إنشاء مصانع تلبي احتياجات السوقين المصري والتشادي، مستفيدين من الموارد الخام المتاحة في كلا البلدين.

وأشار إلى خطة مصرية شاملة للنهوض بالصناعة، ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد الشركات المصرية عن امتنانهم للرئيس التشادي على إتاحة هذه الفرصة، مؤكدين استعدادهم لتنفيذ المشروعات المتفق عليها وفق أعلى معايير الجودة، ونقل خبراتهم الناجحة في تنفيذ المشروعات العملاقة إلى تشاد، استنادًا إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون.

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