أحمد موسى: نتنياهو يُريد غزة "خرابة".. لكن مصر تسعى لإعادة الإعمار

كتبت - داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية نجحت في إدخال المعدات الثقيلة والمنازل المتحركة "الكرافانات" إلى داخل قطاع غزة.

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القضية الفلسطينية لن تموت، وسيتم إفشال كافة المخططات التي تُريد محو القضية.

وأضاف: المعدات المصرية الثقيلة تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، وبدأت عملية التمهيد لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية يعمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يُريد غزة "خرابة"، لكن مصر وقوة الإدارة المصرية تسعيان إلى إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن المنازل المتحركة التي دخلت إلى أشقائنا في غزة هي من تصنيع مصري.

وتابع: «لدينا 5000 شركة مصرية جاهزة للعمل في إعادة إعمار غزة، ولدينا كافة المؤهلات والأدوات في مصر، ونحن من نفّذنا إعادة الإعمار في شرق ليبيا، والشركات المصرية تعمل أيضًا داخل جمهورية العراق».

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