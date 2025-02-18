شيخ الأزهر يتوجَّه إلى البحرين للمشاركة في فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

توجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى مملكة البحرين؛ لحضور فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، تحت شعار "أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك"، والذي ينطلق غدا، تحت رعايةٍ، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وينظِّمه الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، ومجلس حكماء المسلمين، ويشارك فيه أكثر من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلاميَّة والمفكِّرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشَّأن الإسلامي ووحدة المسلمين، ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلته، على هامش زيارته لمملكة البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وعددًا من المسؤولين البحرينيين، والعلماء المشاركين في المؤتمر؛ بهدف تعزيز التعاون الإسلامي، واتخاذ خطوات فعليَّة للمِّ شمل الأمة، وتحقيق تقارب بين المؤسسات والعلماء من مختلف مدارس الفكر الإسلامي.

ومن المقرَّر أن يلقي فضيلته كلمةً خلال افتتاح المؤتمر، يسلط الضوء فيها على ضرورة وحدة الأمة في مواجهة تحدياتها المعاصرة؛ حيث يسعى المؤتمر للانتقال من خطاب التقارب إلى التفاهم حول المشتركات والتحديات، والتَّأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى علماء ومرجعيات العالم الإسلامي، وبيان مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين ومنهج التعامل معها باعتبارها منطلقًا للحوار بين مذاهب المسلمين المتنوِّعة، وتعزيز دور العلماء والمرجعيات الدينيَّة في رأب الصدع بين المذاهب المختلفة، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.

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