"دار الهلال" تكرّم نقيب الأشراف لدوره الوطني وجهوده في نشر سماحة الإسلام الوسطي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرّم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس إدارة مؤسسة دار الهلال برئاسة عمر سامي، والكاتب الصحفي عبداللطيف حامد رئيس تحرير مجلة المصور، السيد الشريف نقيب الأشراف، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بدار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مجلة المصور.

ومنحت مؤسسة دار الهلال، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، درع مجلة المصور تقديرا لدوره التاريخيّ والوطني في مساندة الدولة المصرية، ونشر سماحة الإسلام الوسطي.

عُقد الحفل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وعددا من الرموز السياسية والفكرية والثقافية.

وأعرب نقيب الأشراف، عن سعادته بحضور احتفالية مرور 100 عام على تدشين جريدة المصور، مؤكدا أنها إحدى أهم المجلات العريقة في مصر والوطن العربي في تعزيز الوعي المجتمعي.

وقال نقيب الأشراف، إن مجلة المصور دشّنت مدرسة جديدة في الأسلوب الصحفي القائم على توثيق جميع الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية والاقتصادية بالصور، ما جعلها مرجعية وشاهدة على تاريخ مصر القديم والحديث.

وأشار إلى أن مجلة المصور ضربت المثل في الالتزام بالمهنية والمصداقية عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، وتحرص دائما على تقديم موضوعات صحفية تتميز بالدقة والشمول وصدق المعلومات، ما جعلها أحد المدارس العريقة في الصحافة المصرية والعربية.

ووجه نقيب الأشراف، الشكر لمجلس إدارة دار الهلال والكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد وأسرة تحرير مجلة المصور، معربا عن أمنياته في أن تواصل المجلة مسيرتها الصحفية الرائدة في نشر المعرفة وتوضيح الحقائق وتناول القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

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