"القومي للمرأة" يشيد بتتويج محمد الإتربي كأفضل رئيس تنفيذي لعام 2025

كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات، بخالص التهاني إلى محمد الإتربي، عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بعد تتويجه بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي لعام 2025" التي تمنحها مجلة Global Business and Finance، تقديرًا لقيادته الناجحة ورؤيته الاستراتيجية التي عززت مكانة البنك الأهلي المصري كأحد أهم المؤسسات المالية في المنطقة.

وأشادت المستشارة أمل عمار باختيار "الإتربي" كأفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2025، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس تفانيه في تطوير القطاع المصرفي المصري، وجهوده المستمرة في دعم السياسات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة. كما أشادت بدوره البارز في دعم قضايا المرأة، وتعزيز دورها في المجال الاقتصادي والمصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الصناعة المصرفية.

وأعربت رئيسة المجلس عن فخرها بوجود قادة اقتصاديين بحجم "الإتربي" الذين لا يدخرون جهدًا في دفع عجلة التنمية ودعم المرأة المصرية في مختلف المجالات. وأكدت أهمية وجود قيادات تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها في المجتمع، متمنية له المزيد من النجاحات في المستقبل.

ويُعد محمد الإتربي من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، وقدم مبادرات مصرفية مبتكرة دعمت تمكين المرأة اقتصاديًا. ويأتي تتويجه بهذه الجائزة تأكيدًا على تأثيره الكبير في المشهد الاقتصادي المصري.

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