وزير الشئون النيابية يشارك في احتفال "مئوية المصوّر": "جعلت الصورة تتكلم"

القاهرة - مصراوي:

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الاحتفال الذي نظمته مؤسسة دار الهلال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مجلة المصور، إحدى أعرق المجلات السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط والعالم العربي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال "فوزي"، في كلمته خلال الحفل، إن مجلة المصور لم تكن مجرد وسيلة إعلامية، بل كانت منارة للفكر والمعرفة، وساهمت على مدار قرن كامل في تشكيل وعي الأجيال، والتعبير عن تطلعات المجتمع وقضاياه، فجعلت الصورة تتكلم، مشيرًا إلى أن هذا الحدث ليس مجرد احتفال بزمن مضى، بل هو احتفاء بإرث ثقافي وإعلامي غني يعكس جهود أجيال متعاقبة من الصحفيين والمبدعين.

وأشاد بقدرة المجلة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الصحفي، مع الحفاظ على مكانتها الرائدة، حيث استطاعت أن تكون مصدرًا موثوقًا للمعلومات والتحليل، وتوثيق الأحداث التاريخية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر والمنطقة.

كما أكد وزير الشئون النيابية، على الدور الحيوي للصحافة والإعلام المستقل في بناء مجتمع واعٍ ومطلع، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة ووسائل الإعلام من أجل ترسيخ قيم الحرية المسؤولة والمهنية والموضوعية، بما يسهم في دعم الحوار المجتمعي ونشر المعلومات الصحيحة.

وفي ختام كلمته، وجه المستشار محمود فوزي، التحية والتقدير لكل من ساهم في نجاح مجلة المصور على مدار قرن من الزمن، من إداريين وصحفيين ومحررين، مثنيًا على جهود الجيل الجديد من الإعلاميين الذين يحملون راية التميز والابتكار، متمنيًا لمؤسسة دار الهلال المزيد من التقدم والازدهار.

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