مصدر مٌطلع: نجاح جولة المباحثات بالقاهرة بين الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكي
05:13 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
كتب- محمد سامي:
أكد مصدر مصري مطلع، اليوم الثلاثاء، انتهاء جولة المباحثات في القاهرة بين الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكية؛ بنجاح.
وأعلن المصدر - حسبما أذاعت قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم - نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت القادم؛ وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
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