مصدر مٌطلع: نجاح جولة المباحثات بالقاهرة بين الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكي

كتب- محمد سامي:

أكد مصدر مصري مطلع، اليوم الثلاثاء، انتهاء جولة المباحثات في القاهرة بين الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكية؛ بنجاح.

وأعلن المصدر - حسبما أذاعت قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم - نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت القادم؛ وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.