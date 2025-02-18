إعلان

مصدر مٌطلع: نجاح جولة المباحثات بالقاهرة بين الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكي

05:13 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

وزارة الخارجية المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

أكد مصدر مصري مطلع، اليوم الثلاثاء، انتهاء جولة المباحثات في القاهرة بين الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكية؛ بنجاح.

وأعلن المصدر - حسبما أذاعت قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم - نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت القادم؛ وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المباحثات في القاهرة الجهود المصرية القطرية اتفاق وقف إطلاق النار صفقة غزة المحتجزين الإسرائيليين الأسرى الفلسطينيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان