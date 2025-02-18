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شيخ الأزهر يصل البحرين للمشاركة في مؤتمر الحوار "الإسلامي الإسلامي" - صور

04:09 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

الدكتور أحمد الطيب

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، العاصمة البحرينية المنامة؛ لحضور فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، تحت شعار "أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك"، وذلك يومي 19 و ‏‏20 فبراير الجاري.

وبحسب بيان صحفي، أقيمت مراسم استقبال رسمية له فور وصوله مطار البحرين الدولي، حيث كان في استقباله الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ريهام عبدالحميد، سفيرة مصر لدى مملكة البحرين، وسلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ المحرق.

ويعقد المؤتمر برعايةٍ كريمةٍ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ويشارك فيه أكثر ‏من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلاميَّة والمفكِّرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، حيث يأتي المؤتمر استجابةً لدعوة شيخ الأزهر التي اطلقها في مؤتمر البحرين للحوار بين الشرق والغرب في نوفمبر عام ‏‏2022، إلى تعزيز الشَّأن الإسلامي ووحدة المسلمين.

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مؤتمر الحوار الإسلامي
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