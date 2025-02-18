تعديل مواعيد مترو الأنفاق في رمضان.. مصدر يكشف التفاصيل وآخر الرحلات

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بمترو الأنفاق، مواعيد التشغيل اليومية المتوقعة للمترو خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إنه سيتم زيادة عدد ساعات التشغيل اليومي بمقدار ساعة واحدة.

وأضاف المصدر، أن بداية مواعيد التشغيل ستظل كما هي الساعة 5:15 صباحًا، فيما سيتم تمديد ساعات نهاية العمل بمقدار ساعة.

وأشار المصدر، إلى أن موعد قيام آخر قطار في التشغيل الحالي عند الساعة 11:40 دقيقة، وفي رمضان سيتم زيادة التوقيت ساعة ليقوم 12:40 دقيقة.

وأوضح المصدر، أن آخر قطار يقوم من محطة حلوان الساعة 12:40 في رمضان يصل محطة المرج في حدود الساعة 1:55 صباحًا، حيث أن الرحلة تستغرق 1:15 ساعة.

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