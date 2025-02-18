"شباب النواب" ترسل برقية شكر وتأييد للسيسي على رفضه تهجير الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:

وجهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، برقية شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أعلى السد العالي، على موقفه الشجاع الرافض مخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين .

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن جميع أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة، يقفون صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية، التي وقفت بقوة ضد مخططات التهجير، ولم تستمع إلى أصوات الأمريكان المنادية بترك جزء من أرض سيناء لتوطين الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة، يثبتون دائمًا أنهم الحصن الحصين للوطن، وأن الشعب المصري في أيادٍ أمينة، لافتًا إلى أن مصر تثبت دائمًا أنها دولة كبيرة صاحبة مبادئ، لا يمكن أن تتجزأ؛ قائلًا: القيادة السياسية تعمل بشرف في وقت عز فيه الشرف .

وأشار حسين إلى أن الشعب المصري حقق أسرع اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية التي أثبتت للجميع أنه لولا رؤية السيسي كقائد أعلى للقوات المسلحة، وأنه لولا تسليح الجيش، وفكر القيادة السياسة؛ كانت مصر دولة ضعيفة ولقمة سائغة، ولكنها بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، استطعنا الوقوف في وجه تلك الموجة العاتية التي تواجه الدولة المصرية، في ذلك التوقيت العصيب من عمر الوطن .

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه لولا الموقف الشجاع من القيادة السياسية منذ العدوان على غزة، لكانت القضية الفلسطينية تمت تصفيتها، مشددًا على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتَين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها.