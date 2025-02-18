"الجيزة" تطلق منظومة مركبات متحركة لرصد المخالفات والتعامل معها

كتب- محمد أبوبكر:

أعلنت محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منظومة المركبات المتحركة المجهزة تكنولوجيا لرصد المخالفات المختلفة من تجمعات قمامة ومخلفات أو إشغالات أو مخالفات مبان والتعامل الفوري مع هذه المخالفات عن طريق التنسيق بين المركز المتخصص في النقل الميداني الموجود بالمبنى الجديد لديوان عام المحافظة بميدان سفنكس - المهندسين وذلك لكافة الشوارع والميادين بالأحياء والمدن وهيئة النظافة وكافة الجهات المعنية.

وأشارت المحافظة إلى الاستمرار في تلقي واستقبال الشكاوى والمقترحات على أرقام

٣٣٦٥٠٤٦ ـ ٣٣٤٦٥٠٤٨ وعلى رقم الواتس اب : ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣.

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