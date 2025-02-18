وزير الإنتاج الحربي من معرض الدفاع الدولي بالإمارات: نسعى لبناء شراكات استراتيجية -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، عددًا من أجنحة الشركات الرائدة في مجال الدفاع، المشاركة بمعرض IDEX 2025 المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري؛ ومنها الجناح السعودي، ووكالة الصناعات الدفاعية التركية، وشركتا بونجسان وهيونداي ويا الكوريتان، وشركات لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان ورايثون وجنرال ديناميكس الأمريكية، وشركة سنسورتك الإنجليزية، وهيئة الصناعات العسكرية الباكستانية POF.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد جناح وكالة الصناعات الدفاعية التركية؛ حيث رحب ممثلو الوكالة بالوزير والوفد المرافق له، واطلع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير الصناعات الدفاعية.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي الجناح السعودي، مشيدًا بالمعروضات العسكرية التي تشارك بها الشركات والمؤسسات السعودية، والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، مشيدًا بالتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدَين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية.

وأوضح صلاح، عقب لقائه ممثلي شركة "بونجسان" الكورية، أن اللقاء استهدف مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، لافتًا إلى أنه تم استعراض قدرات وإمكانات الوزارة في مجال التصنيع العسكري وأبرز المنتجات التي تشارك بها في معرض IDEX2025، وعلى الجانب الآخر قام ممثلو "بونجسان" بإجراء عرض تقديمي عن أهم المنتجات العسكرية للشركة؛ والتي من بينها إنتاج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية .

وزار الوزير الأجنحة الخاصة بالشركات الأمريكية (لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان ورايثيون وجنرال دينامكس)؛ للاطلاع على معروضاتها والتعرف على أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، مشيدًا بقدرات الشركات الأمريكية وما شاهده من معروضات؛ حيث قام ممثلو الشركات بإجراء عرض تقديمي عن أبرز ما يقومون بإنتاجه، معربين عن تطلعهم لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات الأمريكية وشركات الإنتاج الحربي، نظرًا لما تمتلكه من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية.

والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي ممثلي شركة سنسورتك الإنجليزية؛ حيث تم الإشادة بإمكانات الشركة، بينما قام الوزير باستعراض خبرات وإمكانات وزارة الإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وتوجه وفد وزارة الإنتاج الحربي لزيارة الجناح الباكستاني، وخلال الجولة أكد الوزير محمد صلاح العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدَين، والتطلع للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، واستمع الوزير إلى تقديم ممثلي هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية POF حول مواصفات المنتجات المختلفة التي يشارك بها الجانب الباكستاني، وأشاد الوزير بمعروضات الجناح الخاص بشركة إيجلز إنترناشونال وما توصلت إليه من تكنولوجيات متطورة في مجال تأمين الأنظمة الدفاعية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجولة، على زيارة جناح شركة هيونداي ويا الكورية؛ حيث تم إجراء عدد من اللقاءات والمباحثات حول إمكانية التعاون بين الجانبَين في عدد من الموضوعات الخاصة بالصناعات الدفاعية والعسكرية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على دعوة ممثلي هذه الشركات لزيارة جناح الوزارة بمعرض IDEX 2025 والاطلاع على منتجاتها العسكرية المختلفة.