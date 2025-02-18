قبل 10 أيام على رمضان.. توجيه عاجل لوزير التموين لكل مديريات الجمهورية

كتب- محمد سامي:

وجَّهَ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات عاجلة إلى جميع المديريات على مستوى الجمهورية؛ لتعزيز الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية بكفاءة خلال شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت التوجيهات تمديد ساعات عمل المخابز؛ لضمان توافر الخبز البلدي طوال اليوم، حيث تم السماح للمخابز بالعمل بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وفقًا لخطة كل مديرية؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا في أوقات الذروة.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز البلدية؛ لضمان استلامها حصتها من الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، مع التأكد من مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، وتم التوجيه بتشكيل غرف عمليات داخل المديريات لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالمغالاة في الأسعار، أو نقص الخبز، أو عدم التزام المخابز بالأسعار المحددة؛ لضمان توفير الخدمة التموينية بكفاءة وشفافية.

وأكد الوزير متابعة وفرة السلع التموينية من خلال شركات الجملة والمنافذ المختلفة؛ لضمان توافر كل المنتجات الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم، مشددًا على أهمية توفير الحلول السريعة والفعالة لأية أزمات قد تحدث، سواء في نقص الخبز أو ارتفاع الأسعار، مع التعامل الفوري مع أية ملاحظات لضمان راحة المواطنين.

ووجَّه وزير التموين بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والجهات المحلية المختصة؛ لضمان التطبيق الفعَّال لهذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يضمن توافر الخبز والسلع التموينية بشكل منتظم وميسر طوال الشهر المبارك.

وأكد فاروق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير جميع السلع الأساسية، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق والمخابز؛ لضمان جودة المنتجات الغذائية وضبط الأسعار، وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو نقص في السلع، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطن هي الأولوية القصوى خلال هذا الشهر الفضيل، وأن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.