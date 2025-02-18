الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، طرح السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، وأنها ستستمر اليوم الثلاثاء في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة؛ التي تشهد استقرارًا، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، في ما يلي:

الطماطم: 5 جنيهات

البصل الأحمر: 13.5 جنيه

البصل الأبيض: 17.5جنيه

‏‎‏‎‏‎البطاطس: 11 جنيهًا

الجزر: 10 جنيهات

البطاطا: 12.5 جنيه

الخيار: 17.5جنيه

الباذنجان الأبيض: 18.5 جنيه

الكوسة: 15 جنيهًا

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس: 18.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي: 25 جنيهًا

الفلفل الألوان: 40 جنيهًا

الليمون: 50 جنيهًا

الفاصوليا الخضراء: 20 جنيهًا

البسلة: 30 جنيهًا

الموز البلدي: 27.7 جنيه

الفراولة: 45 جنيهًا

البرتقال: 25 جنيهًا

الجوافة: 35 جنيهًا