محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لـ 66 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج

كتب- محمد أبوبكر:

سلم محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، اليوم الثلاثاء، 66 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج، منحا مالية بقيمة 3 ملايين و300 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه لكل فتاة؛ وذلك ضمن مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتعاون مع شركة المهندس لتأمينات الحياة، وذلك لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج ورفع المعاناة عن الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، هند عبد الحليم نائب المحافظ، محمد مرعى السكرتير العام المساعد، خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، مصطفي صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، ونهال بلبع عضو المجلس الاستشاري لصناع الخير.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المنح المالية المقدمة تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعد أحد المشاريع التنموية الكبري وتهدف إلى تغيير واقع المجتمع المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة.

وأضاف النجار أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ لمساندة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الاحتفالية، هنأ محافظ الجيزة العرائس المقبلات على الزواج، مقدما الشكر لمؤسسة صناع الخير والقائمين عليها للمساهمة المجتمعية المهمة؛ وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.

وأشار النجار إلى أنه تم اختيار الفتيات من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.. منوها بأن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كافة أطراف العمل الأهلي وأهمية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع وتحقيق نهضة تنموية.

ووجه المحافظ، خلال كلمته، رسالة للفتيات المقبلات على الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم والاستفادة من خبرات أمهاتهم في بناء الأسرة والوقوف بجانب أزواجهن مع ضرورة العمل على تنظيم معدل الإنجاب للحفاظ علي الصحة الإنجابية لهم والقدرة على توفير حياة كريمة.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم - في كلمته، خلال الاحتفالية - على امتنان مؤسسة صناع الخير للمهندس عادل النجار؛ لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة فرحة اليوم من ديوان عام المحافظة بإهداء المجموعة السادسة من فتيات مقبلات على الزواج من مراكز المحافظة المختلفة مبلغ مالي قدره 50 ألف لكل عروس بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه يأتي استكمالا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التي تستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجاً في كافة المجالات ومنها إتمام زواج غير القادرات من خلال مبادرة فرحة، حيث نجحت صناع الخير وحتى اليوم في دعم إتمام زفاف 2000 فتاة يتيمة في أنحاء الجمهورية.

وأوضح زمزم أن احتفالية اليوم تأتي في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وصناع الخير في أكثر من مجال خدمي وأن التعاون بين المؤسسة والمحافظة ممتد، حيث نظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها "عنيك في عنينا " لخدمة أعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة، كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 3 الأف مواطن من أهالي الواحات.

وأضاف زمزم أن تعاون صناع الخير مع محافظة الجيزة شمل أيضا إنشاء وتطوير مركز استدامة لدعم وتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين؛ بهدف تدريب السيدات المعيلات على الحرف اليدوية والتراثية وبخاصة حرف أخميم.

كما تقدمت الفتيات بالشكر لمحافظ الجيزة، معربين عن تقديرهن لحجم الدعم الذي تقدمه الدولة بمختلف أجهزتها للتخفيف عنهن وعن أسرهن وتحسين ظروفهن المعيشية.