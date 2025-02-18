برلمانية تطالب باستدعاء رئيس الوزراء بسبب تجريف حي الزمالك

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بوقف أعمال البناء والهدم والتطوير التي تشهدها منطقة حي الزمالك، مستندةً إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجهت "الجزار"، طلبها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أن ما يحدث من تجريف للحدائق التراثية، مثل حديقة الزهرية وحديقة المسلة والصوب الملكية، يعد انتهاكًا للملكية العامة، ومحذرةً من تحويل حي الزمالك التاريخي إلى منطقة تجارية تحت غطاء التطوير.

كما أوضحت النائبة، أن الأعمال الجارية تشمل إقامة عدد من المراسي السياحية والمحال التجارية على ضفاف النيل وداخل الحدائق العامة، متهمةً جهات استثمارية بالتعدي على الملكية العامة لصالح مشاريع تجارية.

وأشارت إلى أن حديقة المسلة التراثية، التي أُنشأت في عهد الخديوي إسماعيل، تعرضت للإهمال بعد نقل إدارتها لمشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" عام 2021، والذي لم يتم تنفيذه.

وأكدت أن تلك التعديات تخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أوصى بالحفاظ على المساحات الخضراء ضمن مبادرات مثل "اتحضر للأخضر" وزراعة مليون شجرة، مشيرة إلى أن ما يحدث في الزمالك يعد انتهاكًا صريحًا للدستور، خاصةً المواد المتعلقة بحماية الملكية العامة وحق المواطنين في التمتع بنهر النيل والمساحات الخضراء.

وطالبت النائبة بالوقف الفوري لجميع أعمال البناء والتجريف المخالفة في حي الزمالك، وإلغاء العقود المخالفة وطرد أي جهة استثمارية استولت على الملكية العامة دون وجه حق، وإعادة تأهيل الحدائق التراثية وإرجاعها إلى إشراف مشروع الحدائق المتخصصة وجهاز التنسيق الحضاري.

وطالبت النائبة، بعرض طلب الإحاطة أمام لجنة مشتركة تضم لجان: الزراعة والري، والثقافة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، واستدعاء رئيس الوزراء لمناقشة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث البيئي والعمراني لحي الزمالك.

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