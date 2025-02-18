أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة ينتهي غدا الأربعاء، وتبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت أن الحرارة تسجل على القاهرة 23 درجة في وقت الظهيرة، بينما ستنخفض لـ 16 درجة، وتكون الصغرى 8 درجات وأقل من ذلك في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

وتابعت: موجة البرودة وتراجع الحرارة يصاحبها نشاطا للرياح يزيد الإحساس بالبرودة.

وأكدت أن موجة البرودة المقبلة ستشهد فرص سقوط الأمطار المتوسطة على المناطق الساحلية الشمالية بداية من الغد الأربعاء وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وحذرت المواطنين بعدم الانخداع بالجو الدافئ وارتفاع درجات الحرارة، مشددة على ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.

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