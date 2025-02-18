رئيس الأعلى للإعلام: أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية

القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا ضرورة التعاون العربي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يخدم القضايا العربية.

وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم ، ان ذلك جاء خلال لقاء المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، على هامش مشاركته في "المنتدى السعودي للإعلام"، لمناقشة سبل التعاون وتوثيق العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية، بما يعزّز التكامل الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة وبحث برامج التعاون المشتركة في مجالات تدريب الإعلاميين، وبلورة التوافق الكبير في الرؤى والتوجهات والسياسات في برامج إعلامية بين البلدين.

وأوضح عبد العزيز أهمية التعاون للوصول إلى عمل عربي مشترك لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأجنبية التي تبث أفكار غريبة عن العادات والتقاليد، وكذلك أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي.

وأكد سلمان الدوسري، حرص المملكة على تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية متفردة وهي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد الآن في أقوى مستوياتها وهناك توافق تام فى مختلف القضايا.