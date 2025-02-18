قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق بالقاهرة بينها المرج والخصوص

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شارع مؤسسة الزكاة بالكامل بجميع متفرعاته - شارع عين شمس التابع لفرع المرج ومتفرعاته - المرج الشرقية - المرج الغربية - المرج الجديدة - منطقة الخصوص).

يأتي ذلك نظرًا لإجراء أعمال إصلاح خط المياه قطر 1200 مم خرسانة بشارع مؤسسة الزكاة أمام مستشفى اليوم الواحد.

ويكون قطع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 19-2-2025 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه.

كما تدفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.





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