"دينية النواب" تتفقد عددًا من مساجد الإسكندرية وزيارة إلى الكاتدرائية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

انطلق وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء، في زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية .

ويزور الوفد، وفقًا لجدول أعمال الزيارة الميدانية، العديد من المساجد ودور العبادة؛ للوقوف على الحالة العامة لها، حيث سيقوم الوفد بتفقد وزيارة مسجد سيدي القباري بمنطقة مينا البصل، ومسجد سيدي علي السماك بمنطقة كرموز، ومسجد المغربي.

ويتفقد الوفد خلال الزيارة مسجد سيدي المرسي أبو العباس، وأداء صلاة العصر فيه، وسيتوجه الوفد لزيارة منطقة أضرحة ميدان المساجد، وسيقوم أيضًا بزيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد، أن الزيارة تأتي في إطار حرص لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمجلس النواب، للوقوف على حال دور العبادة ومدى تقديم الخدمة الدينية للجمهور والمواطن المصري والوقوف على الطبيعة على احتياج دور العبادة إن وجد أي احتياج في أي من المجالات المختلفة، والتلاحم مع الجماهير من رواد دور العبادة، والالتقاء بالمسؤولين عن دور العبادة، وفتح حوار مفتوح مع الجميع، مسؤولين وراود؛ لأن الهدف في النهاية هو خدمة بيوت الله وخدمة دور العبادة وتقديم خدمة دينية وسطية متميزة لا غلو فيها ولا تفريط.

وأكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، أن الزيارة لها من الأهمية بمكان؛ حيث إنها تعمل على معالجة بعض الأمور المهمة التي وردت بطلبات إحاطة تقدم بها النائب محمد جبريل، بشأن عدد من مساجد الدائرة الانتخابية؛ ومنها بعض المساجد الأثرية والتاريخية، ومن ثمَّ كان لازمًا على اللجنة القيام بدورها الرقابي للوقوف على أسباب تلك المشكلات والعمل على حالها، بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين.

جدير بالذكر أن الوفد يضم كلًّا من الدكتور أسامة العبد، رئيسًا، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وكل من النواب: سهير عوض عطية، وعبير محمد السيد، ودعاء محمد سليمان، من أعضاء اللجنة، كما يضم الوفد أمل دسوقي، وكيل وزارة، أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم أمين، مساعد اللجنة، ورامي جعفر باحث بلجنة الشؤون الدينية، وعمر الباز من قطاع العلاقات العامة.