وظائف شركة المياه بالقاهرة.. مطلوب مدراء عموم للتعيين

كتب- محمد نصار:

أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إعلان توظيف داخلي رقم (1) لسنة 2025.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها لشغل الوظائف التالية بدرجة مدير عام:

1- مدير عام الإدارة العامة لمحطة مياه روض الفرج وروافعها.

2- مدير عام الإدارة العامة لمحطة مياه الأميرية وروافعها.

3- مدير عام الإدارة العامة لشبكات وسط القاهرة.

4- مدير عام الإدارة العامة لشبكات جنوب القاهرة.

5- مدير عام الإدارة العامة لتجديد وتدعيم شبكات جنوب وغرب القاهرة.

6- مدير عام الإدارة العامة لتصميم المشروعات المدنية والمعمارية.

7- مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات المدنية والمعمارية.

8- مدير عام الإدارة العامة للتحكم والمراقبة الإلكترونية.

9- مدير عام الإدارة العامة للتحليل الهيدروليكي.

10- مدير عام الإدارة العامة لمستلزمات الإنتاج.

11- مدير عام الإدارة العامة للورش العمومية.

12- مدير عام الإدارة العامة للمعمل المركزي.

13- مدير عام الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه.

14- مدير عام الإدارة العامة لمعامل جنوب وغرب.

15- مدير عام الإدارة العامة للحسابات.

16- مدير عام الإدارة العامة للميكنة الآلية.

17- مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

18- مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية على المخازن.

19- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

20- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

21- مدير عام الإدارة العامة للخدمة الطبية.

22- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.

23- مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء.

24- مدير عام الإدارة العامة الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي.

شروط التقديم

يكون التقديم على الوظائف المعلن عنها، وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم من العاملين بالشركة أو الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

2- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المتقدم لشغلها.

3- أن يكون قد قضى عامين كاملين بالدرجة الأولى كحد أدنى.

4- ألا يكون مُحالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

5- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها.

7- اجتياز الدورات التدريبية التي تنظمها الشركة القابضة.

وتقدم الطلبات باسم مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإدارة المعلومات والتخطيط وتطوير الأداء بالدور الخامس بمبنى الديوان العام (42 شارع رمسيس - القاهرة)، ويرفق بها المستندات الآتية:

1- السيرة الذاتية.

2- عدد 6 صور شخصية حديثة.

3- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة عمله يشمل البيانات الوظيفية كافة.

4- صحيفة حالة جنائية حديثة.

5- مقترح تطوير الإدارة العامة المتقدم لشغلها.

ويكون ذلك خلال موعد غايته 15 يومًا من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت إلى أي طلبات ترد بالبريد أو الإيميل، وسيعلن عن موعد

الاختبارات والنتائج بلوحة الإعلانات بمبنى الديوان العام بالشركة وموقع الشركة الإلكتروني.

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