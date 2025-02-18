10 صور ترصد استقبال طلاب مدرسة مدينة "تاما" اليابانية وزير التعليم بالنشيد الوطني

كتب- أحمد السعداوي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة اليابان، اليوم الثلاثاء، جولة في عدد من المؤسسات التعليمية .

واستهل الوزير زيارته بمدرسة "تاما الابتدائية"، وكان في استقباله أبي هيرويكي، عمدة مدينة تاما، وتشيبا ماسانوري، مشرف التعليم في مجلس التعليم بمدينة تاما، وسوزوكي جونيشيرو، مدير مدرسة كايتوري الابتدائية في مدينة تاما، وممثل السفارة المصرية باليابان.

واستقبل الطلاب الوزير استقبالًا رسميًّا مميزًا؛ حيث تم غناء وعزف الطلاب النشيدَ الوطني المصري، وارتداء أزياء من الطراز المصري؛ ما يعكس التقدير الكبير للعلاقات بين البلدَين.

وتُعد هذه المدرسة إحدى المدارس التي يقوم معلمو المدارس المصرية- اليابانية بزيارتها أثناء التدريب العملي لمعلمي المدارس المصرية- اليابانية.

وتفقد محمد عبد اللطيف فصولَ المدرسة، وتابع تطبيق أنشطة التوكاتسو داخل المدرسة؛ والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مشيدًا بالمستوى المتقدم لهذه الأنشطة.

وأجرى الوزير حوارًا مع الطلاب اليابانيين بالمدرسة، حول معرفتهم بالثقافة المصرية، والمواد المفضلة إليهم، وعن حبهم التعلم، وممارسة دور القيادة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطلاب اليابانيين لديهم معرفة واسعة عن مصر وثقافتها؛ مما يعكس نجاح برامج التبادل الثقافي بين البلدَين.

وتضمنت الجولة زيارة حضانة ومدرسة "أودا غاكين" لمرحلة رياض الأطفال، وكان في استقباله إيشيزاكا تسونيكو، مديرة "حضانة ومدرسة أودا غاكين"، والتي تعد نموذجًا للتعاون بين وزارتَي التعليم والصحة في اليابان؛ حيث تقدم خدمات متكاملة للأطفال تشمل الرعاية الصحية، وتقديم الوجبات، والتعليم من خلال اللعب.

وأشاد الوزير بما تقدمه هذه المؤسسة التعليمية للأطفال، مشيرًا إلى أنها تعد نموذجًا جيدًا يمكن الاستفادة منه في تطوير منظومة الطفولة المبكرة في مصر، مؤكدًا أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لدعم العملية التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب عبد اللطيف عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال والتجارب التعليمية المتميزة التي شهدها، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون مع اليابان؛ للاستفادة من هذه النماذج الناجحة في تطوير التعليم المصري، خصوصًا في مجالات التعليم الأساسي والطفولة المبكرة.

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