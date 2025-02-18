انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 23 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة خلال يومي الأربعاء 19 فبراير والخميس 20 فبراير.

وانخفاض بقيم درجات الحرارة بمعدل 3:2 درجة على أغلب الأنحاء بداية من الجمعة 21 فبراير وحتى الأحد 23 فبراير مع نشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

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