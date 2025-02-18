قبل حلول شهر رمضان الكريم.. تعرف على عناوين منافذ وزارة الزراعة ونسبة التخفيض

كتب- عمرو صالح:

تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم 2025 تعمل وزارة الزراعة على توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار رفع الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهلهم.

ويستعرض مصراوي في االتقرير التالي عناوين منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على مواد غذائية بنسبة تخفيض تصل لـ30%:

1- 16 منفذا في الدقي بشارع نادى الصيد.

2- 9 منافذ لشباب الخريجين بشارع نادى الصيد.

3- 6 منافذ بشار الهرم – المطبعة.

4- منفذ فى وحدة تقطيع – مزرعة كفر غطاطى.

5- منفذ مبنى جهاز التعبئة والإحصاء – شبرا.

6- منفذ بمبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلي.

7- 2 منفذ بسوق العبور في محل فاكهة (278) بداخل السوق.

8- 9 منافذ ب ـ 6 أكتوبر في ابني بيتك المنطقة الثانية - ابني بيتك المنطقة (14) محلا رقم (6) - المنطقة الثالثة سوق ابني بيتك.

10- 3 منافذ في 6 أكتوبر الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر.

11- 3 منافذ في سوق الجملة فاكهة وخضار رقم (246) سوق 6 أكتوبر.

12- منفذ في كورنيش النيل مستشفي السلام – المعادي.

13- 3 منافذ في التبين.

14- 3 منافذ في 15 مايو.

15- 7 منافذ في ابو رديس-أبو زنيمة- سانت كاترين - دهب - الطور- نويبع - طابا بجنوب سيناء.

16- منفذ في القناطر الخيرية بالقليوبية.

17- منفذ في العامرية -المتراس – الجمرك – الإسكندرية.

18- منفذ سخا - مزرعة سخا- كفر الشيخ.

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