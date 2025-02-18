وزير السياحة يبحث مع سفير هولندا سبل تعزيز التعاون المشترك

(أ ش أ):

بحث شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ومناقشة ملفات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير السياحة والآثار عُمق العلاقات المشتركة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون المثمر وزيادته إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم -خلال اللقاء- بحث آفاق وخطط تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، ومناقشة الرؤى والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز هذا التعاون.

وكذلك تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من هولندا إلى مصر، ومناقشة آليات جذب مزيد من هذه الحركة خلال الفترة المقبلة في ظل شغف السائح الهولندي بالمقصد السياحي المصري ولا سيما منتج السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى التطرق إلى أعداد رحلات الطيران الوافدة من المدن الهولندية إلى الوجهات السياحية المختلفة في مصر.

كما تطرق الجانبان إلى المتحف المصري الكبير وما يشهده حالياً من تشغيل تجريبي، وكذلك الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف وموعد هذا الافتتاح الذي يترقبه العالم كله، حيث أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تشمل الاحتفالية عدداً من الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها لعدة أيام متتالية في إطار الاحتفالية.

ومن جانبه، أشار سفير مملكة هولندا بالقاهرة إلى أن مصر تعد من المقاصد السياحية التي يفضلها السائح الهولندي ولديه شغف كبير يزيارتها والتعرف على مقوماتها السياحية المتميزة والمتنوعة، مؤكداً أن مصر لديها الكثير من المناطق السياحية والأثرية والتاريخية التي تستحق الزيارة ويجب استكشافها.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل الأثري وتعزيز أعمال الحفائر والترميم بالمواقع الأثرية في مصر.