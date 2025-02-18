نشرة منتصف الليل| الرئيس السيسي يثمن دعم الأشقاء السعوديين.. والإعلان عن عدد من الوظائف بوزارة النقل

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت أسماء يحيى، ضحية واقعة السحل على يد طليقها أمام محكمة الأسرة في 6 أكتوبر، عن تفاصيل القبض عليه والتحقيق معه، حيث تواصل نيابة السادس من أكتوبر الاستماع إلى أقوالها وأقوال شقيقتها، إلى جانب استجواب طليقها، بعد نجاحها في ضبط المتهم خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث.

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية قوية جدًا، وأن حديث الوزير وصل إلى أكثر من 100 مليون مصري.

استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الاثنين، والذين حضروا الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة بعض الطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة عدد 6 وظائف بقطاع النقل واللوجيستيات التابع لوزارة النقل.

استقبل المجلس القومي للمرأة، اليوم وفد من مؤسسة ويل سبريج wellspring بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس والأستاذ مايكل أيوب رئيس مؤسسة ويل سبرينج للتدريب المجتمعي والوفد المرافق له لمناقشة سبل استكمال التعاون بين الجانبين.

أعرب سفير صربيا بالقاهرة ميروسلاف تشيستوفيش، عن تقديره للجهد والدور المحوري الذي اضطلعت مصر به ولا تزال في وقف وإنهاء "الأعمال العدائية" في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في غزة ، مؤكدا على أهمية تحقيق السلام من خلال الإعتراف بالمصالح والحقوق المشروعة للفلسطينيين.

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض أهلا رمضان، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، باباجانا زولوم، حاكم "ولاية بورنو النيجيرية"، يرافقه وفدٌ من مسؤولي الولاية من خريجي الأزهر، وذلك لبحث سبل دعم الأزهر لأبناء وأئمة ولاية بورنو في المجالات الدعوية والتعليمية.

علق أيمن ممدوح عباس، عضو لجنة الاستثمار ونجل رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، على الفيديو المتداول له هو يؤدي الصلاة بطريقة سريعة.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الكلام الرائع والداعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة أمر جدير بالتقدير والاحترام والإشادة".

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أشاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية،بالعلاقات المصرية السعودية مؤكدا على أنها علاقات تاريخية قائمة على الأخوة والوحدة.