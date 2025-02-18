لجنة الشؤون الصحية المركزية تعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة

كتب- عمرو صالح:

عقدت لجنة الشؤون الصحية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة النائب مكرم رضوان رئيس لجنة الشؤون الصحية المركزية، اجتماعًا تنظيميًا، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

بحسب بيان الحزب تناول الاجتماع مناقشة ما تم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل المرحلة المقبلة.

من جانبه، رحب النائب مكرم رضوان، برؤساء لجان الشؤون الصحية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية المركزية، ما تم في محافظة الدقهلية، من استعدادات للجنة، للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، والتي تستهدف تمكين الأسر من خلال برامج متكاملة تشمل "التغذية، التعليم"، فضلًا عن عرض خطة عمل المرحلة القادمة وما تتضمنه من محاور، وبخاصة المشاركة الفعلية في مبادرة "تقدر من غيرها"، وذلك نظرًا لأهمية حماية مجتمعنا من انتشار تعاطي المخدرات.

وفي سياق متصل، أوضح النائب أسامة فهيم كيفية المشاركة في حملة" تقدر من غيرها"، التي أطلقتها وزارة الصحة؛ لاستهداف فئة المراهقين والحد من انتشار استخدام المخدرات في هذا السن، مستعرضًا آلية تنفيذ الحملة تحت مظلة الحزب.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للتطورات الصحية على المستوى المحلي والدولي لضمان تحقيق الأهداف الصحية المنشودة، ومن ثم التقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك بحضور النائب أسامة فهيم وكيل لجنة الشؤون الصحية، ورؤساء لجان الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشهدان توقيع اتفاق في مجال الطاقة بين مصر والسعودية



مواعيد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر 2025 لحفظ القرآن لجميع المحافظات



