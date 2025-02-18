"رياضة النواب" تنتقد ضعف تمثيل وزارة الشباب في الزيارة الميدانية لأسوان

كتب- نشأت علي:

انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التمثيل الضعيف لوزارة الشباب، خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لتفقد عدد من المنشآت الشبابية ، بمحافظة أسوان.

وأكد رئيس اللجنة، أنه كان يتعين علي الوزارة ارسال التشكيل الكامل لها، خلال الزيارة الميدانية، خاصة أنها فرصة أمام الوزارة، للتعرف على المشكلات التي تواجه الشباب علي الطبيعة، مما يساهم في سرعة حلها، مؤكدين أن زيارة اسوان الحالية شهدت التمثيل الأضعف للوزارة منذ دور الانعقاد الحالي حيث تم تمثيلها باثنين فقط من قيادات الوزارة.

كان الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أكد أن الزيارة الميدانية، تأتي بناء علي طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة ، بشأن بعض المشكله التي تواجه مراكز الشباب بالمحافظة للعمل علي حلها وتذليل المشكلات التي تواجه الشباب.

واكد رئيس لجنة الشباب ، أن الهدف من الزيارات الميدانية البحث عن حلول للمشكلات التي يتم تقديم طلبات بها من قبل اعضاء البرلمان ، وليس الهدف وضع عقبات خاصة ان الجميع هدفه تحقيق الصالح العام للمواطنين .

و تفقدت لجنة الشباب في اليوم الأول المدنية الشبابية ، ومبني مديرية الشباب ، الي جانب تفقد مركز شباب بدر ومركز شباب قدرى عثمان.

وفي اليوم الثاني تتفقد اللجنة مركز شباب الحصايا عقد لقاء مع الهيئات الشبابية وعقد لقاء مع رؤساء الهيئات الشبابية واليوم الثالث تفقد نادي غرب سهيل ونادي اسوان ونادي التجديف.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مهندس محمد لبيب وكيل اللجنة و النائب نشأت فؤاد عباس امين سر اللجنة والنائب اسامه عبد العاطي والنائب محمد الحوفي عضو لجنة نائب مجدي الأمير والنائبه نجوي خلف والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة والنائبة هاديه حسني ، وعاطف مرعي امين لجنة الشباب وحمدي خيري ومحمد عبدالعظيم من أمانة المجلس.