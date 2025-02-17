من غزة إلى أوكرانيا.. عمرو أديب: الرياض مركزًا لحل نصف أزمات العالم

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن نصف مشاكل العالم ستُناقش في الرياض خلال الأيام القادمة، حيث سيتم فتح العديد من الملفات الهامة، بما في ذلك الحرب الأوكرانية الروسية، القضية الفلسطينية، وكارثة غزة، بالإضافة إلى تقديم الحلول المناسبة لهذه الأزمات.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أديب أن الرياض وقياداتها تلعب دورًا محوريًا في التوسط ووضع الحلول وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف مقدم "الحكاية" أن الاتحاد الأوروبي طلب من السعودية التوسط لإنهاء الحرب الطاحنة بين روسيا وأوكرانيا، مما يعكس الثقة الكبيرة في الدور السعودي كوسيط دولي.

وأشار أديب إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زار الرياض مؤخرًا والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقشا موضوع غزة والمقترحات العربية بشأن مستقبل القطاع.

ولفت الإعلامي عمرو أديب إلى أن قمة خماسية ستعقد في الرياض يوم الخميس المقبل، وقد تتضمن الطرح العربي الذي يمكن تقديمه للإدارة الأمريكية.

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