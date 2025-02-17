وقف إطلاق النار 10 سنوات.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل الورقة المصرية في غزة

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل الورقة المصرية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة لمدة عشر سنوات.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أوضحت الحديدي أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير ضمانات دولية لوقف إطلاق النار، والتزام إسرائيل بعدم شن أي عمليات عسكرية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة وإنشاء لجنة من الدول المانحة للإشراف على صرف الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.

وأشارت "الحديدي"، إلى أن مدة العشر سنوات في المبادرة المصرية تهدف إلى تشجيع الدول على تمويل عملية إعادة الإعمار، حيث إن العديد من الدول تتردد في المشاركة بسبب التصعيد العسكري المتكرر الذي يؤدي إلى تدمير البنية التحتية مجددًا.

وفي سياق متصل، قالت الحديدي إن هناك حالة من الترقب لزيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأضافت أن هناك اجتماعًا روسيًا-أمريكيًا قد يُعقد في العاصمة السعودية بشأن الحرب الأوكرانية، لكن فيما يخص غزة، فمن المتوقع أن يبلغ الوفد الأمريكي القيادة السعودية بالمطالب الأمريكية المتعلقة بإدارة القطاع، والتي تتضمن خروج حركة حماس من غزة، وتفكيك جناحها العسكري، ومغادرة قياداتها من القطاع.

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